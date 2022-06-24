美加碼軍援烏克蘭4.5億美元 含先進火箭系統

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白宮23日宣布，美國正向烏克蘭提供新一批價值4.5億美元的軍事援助，包含高機動性多管火箭系統（圖），另有數萬發火砲彈藥和巡邏艇。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）白宮今天宣布，美國正在向烏克蘭提供新一批價值4.5億美元的軍事援助，包括增援4個先進火箭系統，用以對抗入侵的俄羅斯軍隊。

白宮發言人柯比（John Kirby）今天表示，這批武器和設備包含「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS），另有數萬發火砲彈藥和巡邏艇。

俄烏戰爭最近幾週進入殘酷的消耗階段，俄軍正集中優勢火力猛攻頓巴斯（Donbas）。俄軍擁重型火砲顯著優勢在烏國東部推進入侵，而高機動性多管火箭系統正是烏克蘭願望清單的首選。

美國國防部指出，首批4個這種火箭系統已運交烏克蘭，訓練烏軍如何操作這種精密且高度精準武器的訓練計畫也正展開。另外4個這種火箭系統正運往當地。

國防部說，這次軍援還包含3萬6000發火砲彈藥、18輛牽引155釐米火砲的車輛、1200具榴彈發射器、2000架機槍、18艘沿海及河流巡邏艇與備用零件。

柯比說，自俄羅斯2月入侵烏克蘭迄今，加上這次援助，美方已提供烏克蘭軍方價值61億美元的軍備。

路透社報導，烏克蘭今天稍早表示已收到第一批高機動性多管火箭系統，這種火箭系統具長程攻擊火力，基輔當局盼能藉以在這場長達數月的戰爭中扭轉局勢。

這次新軍援案之前，美國總統拜登上週宣布挹注烏克蘭10億美元軍備，包括反艦火箭系統、火箭砲、榴彈砲和彈藥。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110624