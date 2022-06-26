東京市中心連兩天飆35度 再創當地觀測史紀錄

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本東京25日才創當地最快出現「猛暑日」紀錄，今天繼續飆高溫，市中心溫度在中午前已達攝氏35度，創當地觀測史上首度在6月出現連續兩天「猛暑日」紀錄。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

日本朝日電視台報導，北日本到東日本地方今天從上午開始就是晴朗的好天氣，溫度也快速上升。

除了東京市中心連續兩天出現「猛暑日」，埼玉縣越谷市及東京都練馬區今天上午氣溫也都超過35度。

就連日本最北邊的北海道及東北地方的青森縣，今天高溫預計也上看逾30度，日本全境可說都將出現盛夏般的高溫。

日本氣象新聞（Weathernews）報導，東京市中心最高氣溫繼昨天後再度來到35度，是從1875年開始觀測以來，首度在6月出現連續兩天「猛暑日」。

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東京市中心昨天晚上最低氣溫仍高達25.9度，屬夜間最低氣溫逾25度的「熱帶夜」，今天白天氣溫隨著太陽升起升高，上午7時30分過後的氣溫已達30度，到11時15分達到35度。

群馬縣伊勢崎市25日被觀測到攝氏40.2度高溫，打破2011年埼玉縣熊谷市創下的6月最高溫紀錄39.8度，也是日本首度在6月出現逾40度高溫。東京市中心25日高溫也逾攝氏35度，創當地最快出現「猛暑日」紀錄。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110626