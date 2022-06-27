遇害英國記者長眠巴西 家屬密切注意調查進展

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（中央社里約熱內盧26日綜合外電報導）6月初在亞馬遜叢林遇害的英國記者菲力普斯（Dom Phillips）葬禮今天在巴西舉行；悲傷家屬和親友向他致上最後敬意，並表示將密切注意此案調查。

57歲的菲力普斯和41歲原住民專家白瑞拉（Bruno Pereira）在熱帶雨林偏遠地區探險歸來時被槍殺；亞馬遜雨林的毒品走私、非法採金和捕魚相當猖獗。

菲力普斯葬禮今天在里約熱內盧（Rio de Janeiro）郊外科利納公園 （Parque da Colina）墓園舉行，他的巴西籍遺孀桑派歐（Alessandra Sampaio）淚流告訴媒體：「杜姆（菲力普斯名）將在他所愛的國家火化，他已選擇巴西為家。」

桑派歐說：「杜姆（菲力普斯名）是個非常特別的人，不僅因為他捍衛了自己的專業信念，還因為他擁有一顆寬大的心及對人類的熱愛。」

菲力普斯的姐姐席安（Sian Phillips）說，他被殺害是「因為他想告訴全世界，亞馬遜雨林及其居民正在發生什麼事」。

此案3名嫌犯已被逮捕，包括一名漁民供認掩埋了屍體，並帶領調查人員前往現場。

桑派歐說，家人將會密切注意此案調查，她並感謝所有協助尋找兩人遺體的原住民。

菲力普斯和白瑞拉6月5日失蹤，在國際社會引發公憤。

活動人士將命案歸咎於巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）允許犧牲環境、以法律和秩序為代價，對亞馬遜地區進行商業開發。

菲力普斯撰寫了數十篇有關亞馬遜雨林的文章，並是英國「衛報」（The Guardian）及其他主要新聞機構的長期撰稿人，案發前他前往野豬谷（Javari Valley）為即將出版的一本書做研究。

白瑞拉是他的嚮導，曾在2018年與他一起前往亞馬遜地區。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1110627