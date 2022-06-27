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首頁 / 國際

柬埔寨淘金夢碎 近400越南人求職受騙遭遣返

2022/6/27 21:07
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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南與柬埔寨政府近期合力遣返近400名被人蛇集團騙往柬埔寨工作的越南公民。越南媒體報導，上當的民眾往往衝著「月領數千美元」的噱頭而去，若不配合詐騙就會被打。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，今年以來越南與柬埔寨相關單位持續合作調查越南公民被人蛇集團帶往柬埔寨的案子。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，雙方合作將約400名越南公民救出並送回越南。

近來愈來愈多的報導指出，許多越南人被騙往柬埔寨工作。

人蛇集團大多在臉書（Facebook）或Zalo等社群通訊平台打廣告，專門鎖定沒有穩定工作的民眾，並以「每月可獲數千美元報酬」等言語利誘這些求職者。

被害人通常會偷渡至柬埔寨並在外資企業工作。這些所謂的外資企業要求越南員工建立各種社群媒體帳號，偽裝成釣魚用的商業網站或是投資平台。

警方表示，一旦這些越南勞工不從，可能會被打或是沒飯吃。在其他案例中，一些年輕的越南婦女會偷渡至柬埔寨並被迫賣淫。

被害人向警方表示，如果想要回越南首先要與家人聯絡並繳付8000萬至1億越南盾（新台幣約10.2萬元至12.7萬元）的贖金。（編輯：馮昭）1110627

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