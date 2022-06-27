G7領袖矢言持續挺烏抗俄 蒲亭侵烏戰爭後首出訪

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（中央社基輔27日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）領袖今天發布聲明，矢言將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。俄羅斯總統蒲亭本週將訪問中亞國家塔吉克和土庫曼，這將是蒲亭下令侵略烏克蘭後首次出訪。

● G7領袖矢言續挺烏抗俄 澤倫斯基籲年底前結束戰爭

七大工業國集團（G7）在德國南部召開峰會，今天發布聲明，矢言將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵。

法新社報導，G7表示：「我們會繼續提供財務、人道、軍事、外交方面的支持，且不論多久都會跟烏克蘭站在一起。」

G7輪值主席德國總理蕭茲（Olaf Scholz）感謝澤倫斯基與會，並推文說：「我們G7團結支持烏克蘭，並將持續給予支援。為此，我們全都得做出艱難但必要的決定。我們會繼續加強施壓蒲亭（Vladimir Putin），這場戰爭必須結束。」

法新社引述消息人士報導，烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲在七大工業國集團峰會聚集的世界領袖，盡最大努力在年底前結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。

烏克蘭總統澤倫斯基27日呼籲在G7峰會聚集的世界領袖，盡最大努力在年底前結束俄烏戰爭。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

● 蒲亭將出訪中亞兩國 俄對加拿大制裁祭出反擊

蒲亭明天將訪問中亞國家塔吉克，這是他下令侵略烏克蘭後首次出訪行程。面對日本和加拿大的連串制裁措施，莫斯科也宣布將祭出反擊。

預計蒲亭29日將轉往土庫曼，參加裏海（Caspian Sea）沿岸國家峰會。

莫斯科宣布制裁43名加拿大公民，禁止他們入境。

日本首相岸田文雄今天也宣布，針對俄國祭出最新制裁措施，包括禁止俄國黃金進口、凍結更多俄國資產，以及針對一系列俄國個人與公司的出口禁令。

● 俄軍猛攻利西昌斯克 州長籲平民趕緊撤離

俄軍占領北頓內茨克（Sievierodonetsk）後，正把目標轉向一河之隔的利西昌斯克（Lysychansk），這是烏克蘭東部盧甘斯克州仍由烏軍控制的最後一個大城市。當局要求該市平民緊急撤離。

盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）在Telegram寫道：「親愛的利西昌斯克社區居民和親屬們！由於生命和健康面臨真正威脅，我們呼籲你們緊急撤離。」他說：「這個城市的情況非常艱難。」

● 俄飛彈海空3面襲烏北烏西 兩個月來最大規模

烏克蘭官員表示，俄軍25、26日週末期間用巡弋飛彈大規模空襲烏國各地，飛彈來自白俄羅斯與裏海上空的俄機與黑海的俄艦，是近幾週以來規模最大、協同程度最高的空襲。

「紐約時報」報導，烏克蘭情報顯示6架俄軍Tu-22M3轟炸機從俄國鄰近白俄的沙伊科夫卡（Shaykovka）機場起飛，進入白俄空域後轉烏克蘭的方向，隨即在距烏克蘭邊界48公里處發射至少12枚巡弋飛彈打擊烏克蘭北部目標，然後飛返俄國。

烏克蘭基輔一棟建築26日遭飛彈擊中，警消出動大型機具救援。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

● 俄媒：烏軍週內兩度襲擊克里米亞鑽油平台

俄羅斯塔斯社（Tass）今天引述地方官員指出，烏克蘭軍隊襲擊克里米亞油氣公司旗下一座黑海的鑽油平台，是烏克蘭一週之內兩度攻擊。

塔斯社援引克里米亞緊急應變服務人員的話說：「這是烏克蘭武裝部隊砲擊所致，目前沒人員傷亡。」報導並未提供更多細節。

● CNN：美將宣布提供烏克蘭中遠程地對空飛彈系統

知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國計劃最快會在本週宣布已為烏克蘭採購先進的中遠程地對空飛彈防禦系統。

目前正在德國與七大工業國集團領袖會面的美國總統拜登最近宣布，隨著烏克蘭與俄羅斯戰事持續，美國將向烏克蘭提供「更先進的火箭系統和彈藥」。

● 加拿大派艦赴波羅的海 鞏固北約東翼

加拿大今天派遣兩艘戰艦前往波羅的海和北大西洋，加入當地兩艘巡防艦部署行列，強化北大西洋公約組織（NATO）東翼以因應俄羅斯侵略烏克蘭行動。

法新社報導，加拿大海軍在聲明指出，加拿大皇家海軍金斯頓號（HMCS Kingston）和薩默賽德號（HMCS Summerside）啟航，展開為期4個月的部署行動，作為2014年莫斯科吞併克里米亞（Crimea）後展開的「中歐和東歐嚇阻行動」的一環。

聲明又說，直至10月，這些船艦將參加海軍掃雷演習，並維持「高度戒備」，以能「快速有效回應，支援所有北約行動」。

● 因應俄烏戰爭 北約高度戰備部隊將增至逾30萬人

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天表示，北約盟國為因應俄羅斯對烏克蘭的戰爭加強防禦武力，將把高度戰備部隊規模大增至「遠超過30萬人」。北約目前這類部隊規模僅約4萬人。

北約本週將在西班牙馬德里舉行峰會，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在會前指出：「我們將加強自身前沿防禦。我們將強化聯盟東翼戰鬥群至旅級水平。」

● 烏克蘭穀物出口減 英助阻遭竊小麥流入市場

烏克蘭農業部今天公布數據，截至22日，烏克蘭6月穀物出口較去年同期減少約44%，降至111萬公噸。

英國環境大臣尤斯蒂斯（George Eustice）今天則透露，英國正在提供技術，以確保俄羅斯竊取的任何烏克蘭小麥不會流入全球市場。

● 美官員：G7將擴大對俄制裁 拍板設俄油價格上限

美國高級官員今天表示，七大工業國集團明天將誓言實行一系列新措施，透過協同行動對俄國加強施壓，並拍板對俄國石油設定價格上限的計畫。

路透社報導，這名美國官員在G7年度峰會場外簡報時說：「G7領袖的兩大目標是直接鎖定蒲亭的金脈，尤其是透過能源取得的資金，並且將外溢效應，以及對G7經濟及世界其他地方的衝擊降到最低。」

● 俄國百餘年來首次外債違約 盧布震盪重挫後反彈

根據媒體報導，莫斯科未在26日的最後期限內償付國際債券票息，俄羅斯爆發百餘年來首次外債違約，部分台灣投資人也成了苦主。

路透社報導，俄羅斯一筆1億美元（約新台幣30億元）公債利息支付期限5月27日到期，30天寬限期在本月26日屆滿，但仍有部分債權人尚未收到付款。

俄國貨幣盧布匯價今天應聲上演震盪行情，先重挫達2%後反彈翻漲。

盧布是今年以來全球表現最佳貨幣，推動升值因素包括俄羅斯大宗商品出口帶來的豐富收益、進口減少以及禁止家戶提領外幣存款。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平）1110627