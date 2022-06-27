迪卡儂全面退出俄羅斯 商品打7折促銷

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）法國連鎖運動用品零售商迪卡儂（Decathlon）在俄羅斯因為供貨受限，在當地的商店今天起停止營業。週末俄國迪卡儂門市的貨架多已空蕩，店內商品最多打到7折進行最後促銷。

路透社報導，俄羅斯2月底出兵侵略烏克蘭後引發眾怒，許多西方品牌因此陸續撤離俄國，其中最知名包括美國連鎖速食店麥當勞（McDonald's）、瑞典的宜家家居（IKEA）和法國車廠雷諾（Renault）。

其他業者則曾表示，西方對俄羅斯的經濟和金融制裁，造成它們在俄羅斯的營運面臨物流和供應鏈困難。

俄羅斯顧客留波夫（Lyubov）表示，迪卡儂離開「令人遺憾」，但她堅信俄國消費者能應付。「我們是有彈性的民族，我們會適應的。」

另名顧客伊凡（Ivan）則說：「它結束營業，真的很可惜。我平常會登山，我將會懷念迪卡儂。但你能怎麼辦？原則上我們能買其他（商家的）產品，但即便如此，人們會懷念迪卡儂。」

迪卡儂在俄羅斯有60家門市，販售的產品大多來自進口。它在3月已宣布，由於「繼續...在俄羅斯活動的供應條件不再獲得滿足」，因此暫停業務，但會繼續發薪給當地2500名員工。

迪卡儂在俄羅斯的門市已分批陸續關閉，它在當地的官方網站宣布，27日起消費者將無法再在實體店面或網路商店採購，但一些分店會維持開門以處理退貨。

迪卡儂隸屬法國穆里葉（Mulliez）家族掌握的零售業帝國，其中還包括自己動手做（DIY）修繕用品零售商勒華梅蘭（Leroy Merlin）及連鎖超市歐尚（Auchan），這兩家業者在俄羅斯仍維持營運。

迪卡儂一再用「暫時」一詞形容俄羅斯業務結束情況，暗示它可能在有機會的情況下恢復當地門市營運。在問答集網頁上，迪卡儂承諾保留俄羅斯會員的累積點數，並將讓消費者知道何時能使用這些點數。

迪卡儂今天拒絕提供進一步評論。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110627