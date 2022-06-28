澤倫斯基籲將俄羅斯列支恐國家 俄百年來首次外債違約

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（中央社基輔28日綜合外電報導）俄羅斯飛彈擊中烏克蘭中部一座人潮擁擠購物中心，造成至少20人死亡，烏克蘭總統呼籲將俄國列入支持恐怖主義國家；穆迪確認俄羅斯外幣債務出現一世紀來首度違約。

● 俄射飛彈襲商場 澤倫斯基籲列入支持恐怖主義國家

烏克蘭克列緬丘格市一處擁擠的購物中心遭俄羅斯飛彈攻擊，至少20人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，俄國應被列入「支持恐怖主義國家」；俄國則稱飛彈擊中的是武器庫。

一枚俄軍飛彈27日擊中烏克蘭中部克列緬丘格市（Kremenchuk）一處購物中心，當時裡面大約有1000人。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在傳訊應用程式Telegram上表示：「只有不見容於地球、徹底瘋狂的恐佈分子，才會朝民間目標發射飛彈。」他指控俄國「蓄意空襲」民用基礎設施。

澤倫斯基還說：「俄國必須被認定為支持恐怖主義國家（state sponsor of terrorism）。全世界有能力且必須阻止俄國的恐怖活動。」

● 穆迪確認俄羅斯百年來首度外債違約 警告恐有更多

國際信用評級機構穆迪（Moody's）28日確認俄羅斯外幣債務出現一世紀來首度違約，因一批俄債持有人未在期限內收到1億美元債息。穆迪並預警俄國「很可能」會有更多債務違約。

法新社報導，俄羅斯2月底侵略烏克蘭後，西方對它祭出一連串空前嚴厲制裁，造成俄國愈來愈孤立於全球金融體系外，因而出現這次歷史性債務違約。

在美國5月取消美國投資人能收到莫斯科付款的制裁豁免措施後，俄羅斯便失去履行外幣債務的最後管道。

穆迪表示：「6月27日當天，也就是30天寬限期截止時，俄羅斯主權債務的持有人仍未收到2批國際債券價值1億美元的票息支付。依照我們的定義，我們視為一起債務違約事件。」

● 又一外企退出 米其林輪胎放棄在俄羅斯業務

法國輪胎集團米其林（Michelin）28日表示，它打算將在俄羅斯的業務轉移給當地經營。這使得米其林成為俄羅斯侵略烏克蘭後，又一家退出俄國的外國公司。

米其林在聲明中表示：「米其林3月15日暫停在俄羅斯的製造活動後，如今確認技術上無法恢復生產，尤其歸咎於普遍不確定性之下的供應問題。」

「集團因此被迫計劃，在2022年底前將所有俄羅斯業務轉移。」米其林說，新的實體將透過一個獨立於米其林之外的結構來營運。

俄羅斯米其林約有1000名員工，大多受雇於莫斯科附近的達維多沃（Davydovo）工廠，這裡年產能最多200萬個輪胎。

● 不滿送武器給烏克蘭 俄逐驅8名希臘外交官

俄羅斯27日表示，莫斯科正著手驅逐8名希臘外交官員，以回應雅典當局決定運送軍事裝備給與俄交戰的烏克蘭。

法新社報導，俄國外交部聲明指出，外交部召見希臘大使，並告知這些外交人員有8天時間離開俄羅斯，並說此一決定是「希臘當局不友善行動的直接後果」。

希臘外交部對俄羅斯此舉「深表遺憾」，並稱這是「毫無根據」。（編輯：陳昱婷/核稿：劉學源）1110628