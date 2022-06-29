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美FDA專家：今秋應開始施打針對Omicron追加劑

2022/6/29 17:48
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國醫學專家小組呼籲，今年秋天應展開針對Omicron變異株的追加劑接種。與此同時，愈來愈多人預期新型冠狀病毒疫苗有必要和流感疫苗一樣季節性接種。

法新社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）召集的專家委員會，經過一整天檢視現有數據與包括對未來疫情預測，最後以19票贊成、2票反對得出這項結論。

FDA資深科學家馬克斯（Peter Marks）在專家會議之前總結這個問題的複雜性：「我們今天在一個非常具挑戰性的領域工作，因為我們都沒有水晶球。」他指的是新型冠狀病毒經常違反預測、變異速度甚至比流感還要快，預測其未來進程並不容易。

美國維吉尼亞大學（University of Virginia）醫學系教授、小組成員尼爾森（Michael Nelson）說，他投下「贊成票」，因為他擔心疫苗效力減弱，會對高風險病患帶來嚴重後果，他並表示需要儘早採取行動。

科學家並未被要求表決針對哪一株變異株進行疫苗改良：究竟是原始Omicron變異株BA.1，還是在全球感染人數迅速增加的BA.4和BA.5。

但在討論中，大多數專家似乎更傾向於「雙價」的新疫苗，既能針對原始病毒株，以產生更廣泛的免疫反應，同時也針對Omicron最新的亞型變異株BA.4和BA.5。

疫苗製造商輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）先前已就Omicron專門疫苗誘發的抗體，公布正面數據。目前都尚未大規模生產這類疫苗，但兩家公司代表表示，可能會在3個月內投入生產。

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FDA官員維爾（Jerry Weir）在會議上表示，在Alpha和Delta等先前的高關注變異株（VOC）最終逐漸消失之際，Omicron及其亞型在2022年占據主導地位，幾乎占全球病例的絕大多數。

這使得新型冠狀病毒未來的進化更有可能發生在Omicron變異株分支。世界衛生組織（WHO）本月稍早也建議，在打完針對原始株的主要系列疫苗後，再施打針對Omicron的加強針，以誘發廣泛的免疫反應。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1110629

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