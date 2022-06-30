缺電危機暫告段落 日本解除連4天「注意報」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府一連4天對包括東京在內的東京電力公司轄內地區發布「電力供需窘迫注意報」，呼籲各界盡可能節電；今天因部分電廠重啟運轉等暫解缺電危機，宣布解除「注意報」。

「電力供需窘迫注意報」跟「電力供需窘迫警報」的差別，在於當預估隔天備轉容量率低於5%時會先發布「注意報」；如果預估隔天備轉容量率可能低於3%時，將發布「警報」強化相關對策，進一步呼籲各界配合節電。

日本讀賣新聞報導，日本政府經濟產業省今天宣布，連續4天發布針對東京電力公司轄內地區、籲請各界配合節電的「電力供需窘迫注意報」，將於今天晚間6時解除。

主因是東京電力公司跟中部電力公司共同出資設立的JERA電力公司，其位於千葉縣市原市的姉崎火力發電廠5號機已在今天順利重啟運轉及民眾配合節電等，預估有助改善電力供需現況。

加上今天因為設備故障停機的勿來火力發電廠9號機，經搶修後已於下午重啟運轉；原本該機組發電量60萬瓩，到下午2時的發電量已恢復到25萬瓩。

富士新聞網報導，隨著姉崎火力發電廠5號機重啟運轉等，東京電力公司轄內地區今年7月備轉容量率，可望從3.1%提升到3.7%。

日本經濟新聞報導，針對東京電力公司轄內地區7月1日電力供需狀況，經濟產業省今天下午4時判斷不需對7月1日用電發布「注意報」，因此從6月26日發布的「注意報」將在今天晚間6時解除。

雖然目前因為部分火力發電廠重啟運轉投入發電行列，預估將增加供電量，但接下來如果因為天氣或再度出現供需吃緊情況，仍有可能發布「注意報」或「警報」。

儘管7月1日預估也將是酷暑日，但隨著最大發電量60萬瓩的姉崎火力發電廠5號機組重啟運轉等，可望提升整體供電能力。

7月1日也進入日本政府呼籲全國節電的時期，雖然政府沒有預設節電目標數值，但這次是時隔7年再度實施全國性節電籲請。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110630