Meta招聘砍3成 祖克柏警告深度經濟不景氣來臨

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（中央社舊金山30日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta Platforms的執行長祖克柏今天告訴員工，Meta已經把今年內計劃增聘工程師的人數縮減至少30%，他並警告深度經濟不景氣恐將來臨。

根據路透社聽取的音檔，祖克柏（Mark Zuckerberg）在每週例行對員工的問答會上表示：「如果要我賭，我會說這次可能是近期史上最嚴重的不景氣之一。」

他說，Meta已經把2022年原本目標聘僱1萬名新工程師的計畫，縮減到6000至7000人。

Meta在5月證實招聘行動普遍已暫停，但相關確切數字先前並未披露。

除了減少招聘新員，祖克柏還表示，Meta的部份職位將不會補缺，以達成減員及「加緊」績效管理，汰除無法達成較積極目標的員工。

祖克柏說：「實際上來說，公司大概有一大批人不會留下來。」

他表示：「我之所以提高期望、訂定更積極的目標，有點讓壓力稍微大一些，一部分是希望，我認為你們當中有些人可能決定這個地方不適合自己，我接受這樣的自我淘汰。」

根據路透社今天看到的內部備忘錄，Meta受到總體經濟的壓力，加上資料隱私規範衝擊它的廣告業務，因此準備迎接較慘淡的下半年。

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Meta產品長柯克斯（Chris Cox）在備忘錄裡寫道，公司必須「更無情地做優先考量」，並「經營一個更精實、更狠，執行力更強的團隊」。這份備忘錄在問答會之前已出現在內部論壇。

柯克斯還寫道：「我必須強調，我們正處於嚴峻時期，逆風很猛。在成長放緩的大環境下，我們的行事務必不能有瑕疵，團隊不該期待有大量新工程師和預算湧入。」（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110701