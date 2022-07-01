日本多處氣溫飆破攝氏40度 東京連7天「猛暑日」

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日本1日有6處氣溫飆破攝氏40度，群馬縣桐生市氣溫高達攝氏40.4度，創今年以來最高溫紀錄。東京市中心1日觀測到攝氏37度，連7天達攝氏35度的猛暑日。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月1日

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本今天西部與東部天氣酷熱，多處氣溫飆破攝氏40度，群馬縣桐生市氣溫高達攝氏40.4度，創今年以來最高溫紀錄。東京市中心今天觀測到攝氏37度，連7天「猛暑日」。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

日本氣象廳表示，今天西日本與東日本與昨天一樣，廣大範圍地區籠罩著高氣壓，天氣晴朗，氣溫上升。關東、東海、近畿多處氣溫逾攝氏38度。群馬縣桐生市今天下午2時26分（台灣時間下午1時26分）許觀測到氣溫高達攝氏40.4度。群馬縣伊勢崎市今天下午3時半許觀測到氣溫攝氏40.3度。

今天在下午3時半之前觀測到各地的最高氣溫，山梨縣甲州市勝沼攝氏40.2度、埼玉縣鳩山町攝氏40.1度、埼玉縣熊谷市及岐阜縣多治見市攝氏40度。櫪木縣佐野市攝氏39.9度、愛知縣豐田市攝氏39.8度、名古屋市攝氏38.4度、大阪市攝氏38.2度。

東京的市中心今天觀測到攝氏37度。上午10時許就觀測到攝氏35度，連續7天是猛暑日，情況罕見。

日本今天從東北到九州，逾230處是猛暑日。日本氣象廳與環境省研判民眾中暑的危險性高，針對從關東甲信到九州南部一帶的各地發布「中暑警戒警報」。氣象廳呼籲民眾盡量避免外出，要勤於補充水分、鹽分，以避免中暑。

氣象廳昨天對東京發布中暑警戒警報，是東京今年第一次中暑警戒警報。東京昨天最高溫是攝氏36.4度，截至當晚9時有229人因中暑送醫，年紀最小的是6歲，最大的是97歲。東京因中暑送醫者連續3天單日逾200人。

天氣酷熱，很多人還是戴口罩以防感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

日本內閣官房副長官木原誠二今天在例行記者會表示，全國持續酷熱當中，希望民眾充分留意，避免中暑。他表示，如果是在戶外，譬如在走路、騎自行車通勤通學、慢跑、做體操等運動時，請民眾卸下口罩。（編輯：陳惠珍）1110701