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日本夏季高溫提前到 政府籲民眾節約用電

2022/7/1 18:34
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本東部許多地區一週來出現了紀錄中的夏季最高氣溫，政府呼籲民眾，在使用冷氣維護自身安好的同時，也盡量省電。

東京一帶今天一連第7天出現了攝氏35度以上高溫，週末期間仍將炎熱，倒是4日將略降溫且可能下雨，可令人鬆一口氣。

當局今天並未發出電力可能不足的警告，為本週首見；不過電力供應依然吃緊且電價昂貴，使政府內部有關重啟更多核子反應爐的主張更加振振有詞。自2011年福島核災發生以來，大多數核子反應爐即已關機。

群馬縣伊勢崎市的氣溫達到攝氏40.3度，為日本今年以來最高溫；東京北郊若干市鎮的溫度為40.1度，東京市區則達到37度。

日本經常出現類似氣溫，但不會這麼早來臨，今年6月氣溫是147年前有紀錄以來的最高溫。

日本政府表示，危險的天氣情況將持續，因此再次鼓勵民眾放鬆佩戴口罩。內閣官房副長官木原誠二在記者會中說：「由於會使中暑風險升高，因此在戶外與他人距離較遠時，請脫下口罩，但不要說話。」

大東京地區的用電量昨天已接近停電臨界線，不過隨著當局在7月開始採取因應夏季用電高峰的措施，情況已有紓緩。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1110701

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