東京連8天猛暑日平觀測史紀錄 估7/4後高壓減弱

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本東京市中心今天中午12時7分出現攝氏35.1度高溫，從6月25日起連續8天被觀測到逾35度的「猛暑日」，追平當地觀測史紀錄。預估7月4日後高壓將逐漸減弱，酷暑也會趨緩。

不過，值得關注的是，東京上次出現連續8天「猛暑日」，是在2015年7月31日到8月7日，今年則提前到6月底及7月初。

日本民間氣象公司Weather Map表示，目前預測關東地方明天也將持續被高壓籠罩，東京市中心高溫可能在攝氏34度左右，但如果明天氣溫高於預期的話，將可能連續9天出現「猛暑日」。

7月4日後高壓將逐漸減弱，而今年第4號颱風艾利可能接著靠近日本，屆時高溫可望降到30度上下；不過，依據颱風路徑變化，東京在下週後半可能會出現較大風雨。

日本放送協會（NHK）報導，根據目前預測颱風動態，艾利今天深夜將最接近沖繩本島及九州鹿兒島縣奄美地方，並在7月4日到5日間靠近九州地區。

日本氣象廳觀測，艾利今天上午9時中心位置位於日本南大東島南南西方約160公里海面上，以每小時30公里速度朝北北西移動。

艾利中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺、最大瞬間風速每秒30公尺。目前大東島地方已被強風籠罩，北大東機場上午11時7分被觀測到每秒25.2公尺的最大瞬間風速。

沖繩縣、鹿兒島縣及奄美地方，一直到明天都會出現激烈降雨，特別是沖繩本島局部地區可能出現非常激烈的50毫米時雨量。

當地氣象台呼籲民眾留意大浪、強風、土石災害、低窪地區淹水，以及河川暴漲帶來的災情。

根據日本氣象廳目前預測路徑圖，艾利5日上午9時可能位於九州地方西側外海上，之後有可能登陸九州，並在6日侵襲四國地方、關西地方等地區，7日上午9時中心位置可能在東京外海。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110702