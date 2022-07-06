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英兩大臣為最新醜聞辭職 強生再陷首相寶座保衛戰

2022/7/6 04:49
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）今天為首相強生（Boris Johnson）政府爆發的最新醜聞突然辭職，強生再度陷入首相寶座保衛戰。

蘇納克和賈維德幾乎同時將辭呈遞交強生，質疑強生領導政府的能力。賈維德表示，許多國會議員和大眾已對強生的治國能力失去信心。

英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）上週因為涉及性醜聞引咎辭職，強生今天上電視為此公開道歉後不久，就收到兩人辭呈，並在回覆兩人的信函中對他們的辭職表示遺憾。

不過截至目前，強生內閣的高階成員僅有兩人辭職，其他大臣仍對強生表示支持。如果強生被迫下台，被認為最有可能接班的外交大臣特拉斯（Liz Truss）也表示「100%支持首相」。

強生近幾個月一直因防疫期間在首相官邸開趴的「派對門」醜聞遭到抨擊，甚至逼宮，上月6日才挺過執政黨保守黨議員對他的不信任投票，蘇納克和賈維德在此期間一直公開相挺。

蘇納克和賈維德提出辭呈後，若干保守黨人士也跟進，辭去政府職務或黨職。（譯者：陳政一）1110706

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