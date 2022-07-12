安倍晉三遇刺引發關注 南韓強化重要人士維安

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（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓官員今天表示，有鑑於日本前首相安倍晉三遇刺身亡，當局決定升級知名人士維安規格，包括預計參加本週末LGBTQ驕傲遊行的新任美國駐南韓大使高德柏格。

路透社報導，新任美國駐韓大使高德柏格（Philip Goldberg）上週末抵達首爾時，有一小群抗議人士在大使館外示威，控訴美國的「同性戀文化帝國主義」（homosexual cultural imperialism）。

首爾的總統警護處（Presidential Security Service）表示，他們將加強總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）的維安措施；而國家警察廳也下令地方分支機構強化監控，以保護重要人物。

總統警護處的一名官員告訴路透社：「安倍晉三的槍擊案發生後，我們正在審查保護總統的維安體系，並將採取必要措施以強化維安部署。」

安倍晉三是日本在位最久的前首相。他8日在日本西部的奈良輔選時遭到槍殺，此事震驚全日本，因為在該國，政治暴力和槍枝犯罪都極為罕見。

南韓警方正為16日的「首爾酷兒文化節」（Seoul Queer Culture Festival）預做準備，除高德柏格外，預計還有其他國家派駐南韓的大使將參與這場活動。

警方一名官員說：「我們正計畫加強安全措施，因為有許多風險存在，且反對派團體同時也將舉辦集會。」

同性戀在南韓不是非法的，民眾也越來越能接受LGBTQ這樣的關係。但維權團體表示，許多LGBTQ人士依舊苦於仇恨犯罪，並面臨歧視，其中包括失業、仇恨言論等。

美國駐南韓大使的安全問題，也始終是爭議的根源。

2015年，時任美國大使李模楷（Mark Lippert）在一場論壇中遭1名韓籍男子以水果刀劃傷，留下一道極深的傷口，當時縫了80多針。

在2019年，20名抗議人士翻牆進入美國駐韓大使官邸，那是該處短短1年多內兩度遭到非法入侵。美國國務院公開抱怨後，南韓警方加強了現場的安保措施。（譯者：李晉緯/核稿：施施）1110712