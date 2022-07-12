莫德納研發2款候選疫苗 對抗Omicron亞種變異株
2022/7/12 16:57（7/12 17:39 更新）
美國藥廠莫德納12日表示正在開發2款Omicron病毒株的候選疫苗，一款用來對付亞型變異株BA.1，另一款則用來對付BA.4和BA.5。（中央社檔案照片）
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國藥廠莫德納今天表示正在為今年秋天開發2款Omicron病毒株的候選疫苗，一款用來對付亞型變異株BA.1，另一款則用來對付BA.4和BA.5。
路透社報導，包括莫德納（Moderna Inc）和競爭對手輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）在內的疫苗製造商正在研發更新版的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，要鎖定迅速傳播的Omicron亞型變異株BA.4和BA.5，這兩支病毒株近幾週來已攻陷美國。
莫德納說，公司開發這款二價疫苗的決定，是基於針對亞型變異株的不同市場偏好。
二價疫苗設計用來針對不同的冠狀病毒變異株，即2020年原始版本的變異株，以及較新的Omicron變異株。
莫德納說，其設計用來針對BA.1變異株的mRNA-1273.214疫苗的新臨床數據顯示，與目前已獲授權的加強針相比，這款疫苗針對迅速傳播的BA.4和BA.5變異株中和抗體反應明顯更高。
莫德納針對BA.4及BA.5變異株的第2款候選加強針mRNA 1273.222正在根據美國食品暨藥物管理局（FDA）近日的建議研發中。
傑富瑞公司（Jefferies）分析師余麥可（Michael Yee）表示，雖然莫德納針對BA.1亞型變異株加強針的新數據顯示更好的持久性和抗體反應，然而鑑於美國境內原始版本的Omicron變異株已出現變化，食藥局有可能批准計劃中的BA.4及BA.5加強針。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110712
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