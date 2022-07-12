俄國化肥前5月出口越南增6成 續闢航線擴大農用

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（中央社記者陳家倫河內12日專電）儘管COVID-19疫情烏雲不散與俄烏戰爭持續，越南官方指出，今年前5個月俄羅斯化肥出口至越南金額成長60%。俄國官員表示，俄越海空航線持續開拓中，讓越南農民能買到便宜俄國化肥。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，根據越南農業與農村發展部統計，今年前6個月越南進口180萬噸化肥，金額約8.56億美元，與去年同期相較，總量下降22.5%，但總額成長32.3%。

其中，從俄羅斯進口的化肥猛增。今年前5個月，從俄國進口化肥金額達8680萬美元，年成長近60%。其次是中國，化肥進口額成長27.7%。目前，俄羅斯和中國為越南前兩大化肥進口國。

率先將俄羅斯NPK化肥引進越南的Swissfertz責任有限公司董事長裴明長（Bui Minh Truong）表示，過去10年俄羅斯化肥對越南出口的平均成長率為15%至20%。然而與泰國相較，由於運輸困難，越南的進口量仍較少。

他指出，未來如果運往越南的物流服務便利，而且每年進口量約達30萬到40萬公噸，價格將更具吸引力，人民將從中受益。

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俄羅斯駐胡志明市總領事薩迪科夫（Timur Sadykov）表示，越俄雙邊貿易成長相當可觀。今年前6個月，兩國貨物進出口額年增26%。對化肥業來說，儘管運輸受到俄烏戰爭影響，但無礙化肥業的發展。

薩迪科夫說，在國際空運航線逐步恢復後，7月起出口活動將更順利。最近，俄國和越南剛開通從海參崴（Vladivostok）往返海防市的海運航線，並正商談開闢一條途經中國的海運航線。未來企業和農民能購買便宜俄羅斯化肥。（編輯：韋樞）1110712