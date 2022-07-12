白宮控提供俄無人機對付烏克蘭 伊朗回應避重就輕

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）11日表示，伊朗計畫提供俄羅斯數百架裝置戰鬥武器的無人機，以投入烏克蘭戰局。伊朗回應此事時迴避正面答覆

法新社報導，蘇利文說，美方獲得的這項消息證實了一種看法，即俄軍歷經在烏克蘭的大量損耗後，難以維持一定的武器數量。

蘇利文告訴記者：「伊朗政府準備加速提供俄羅斯多達數百架無人機，包括裝有武器的無人機。」

他說：「我們獲得的資訊進一步顯示，伊朗準備訓練俄羅斯軍隊使用這些無人機，而且最初訓練預定最快在7月初就開始。」

伊朗12日對此作出回應，表示自俄軍2月進攻烏克蘭之後，伊朗與俄羅斯的技術合作「並沒有特別的進展」出現。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）在未特別提及無人機的情況下表示，與俄羅斯「在某些現代化科技領域的合作早在烏克蘭戰事發生前就已進行，近來這方面並沒有特別進展出現」。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110712