美CECC報告點名香港律政司長 倡加強對港制裁

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（中央社台北13日電）美國國會及行政部門中國問題委員會12日發表研究報告，指香港律政司檢控部門處理中國國家安全有關案件時受到政治干預，並首度點名剛上任的香港律政司司長林定國，建議加強對港制裁。

綜合美國之音中文網等外媒今天報導，美國國會及行政部門中國委員會（CECC）最新報告表達了對於港府能否獨立決定是否檢控2019年反送中運動以來被捕人士的擔憂。

報告指港府這些年來對異議人士和民主派採取強硬態度，促使越來越多政治犯出現，引發外界嚴重憂心香港法治受到侵蝕。

CECC的報告解釋，若港府律政司內的檢控官有真正的獨立判斷，行使檢控法律所賦予的酌情權，因政治因素起訴和任意拘留的人數可能會大幅減少。

報告指出，目前至少有1萬500人因政治和抗議活動而被捕，香港政治犯人數不斷增加，足以印證這些擔憂並非子虛烏有。

報告提到自2019年6月以來，香港律政司以港區國安法以及與示威有關的指控，至少起訴了2944人，其中部分起訴涉及侵犯示威者、記者、民間社工及反對派政治人物在內等群體的人權。

報告列舉了涉侵犯人權案例的6名檢控官及相關案例內容，包括香港刑事檢控專員楊美琪。另被點名的刑事檢控專員還有9人，共15人。

報告建議美國政府和國際社會正視上述現象，加強合作採取行動，解決香港法治和人權受到侵蝕的問題，其中包括增加額外的「香港自治法」和「香港人權與民主法」授權的制裁措施。

報告更首次點名剛於7月1日上任的林定國，指注意到林定國曾經說不怕被美國制裁的言論，報告建議美國政府與國際社會加強合作實施相關制裁。

報告重申，穩定法律體系、新聞與資訊自由流通以及個人基本權利保護都是香港經濟和文化活力的基礎，對商業信心和美國與香港的雙邊關係至關重要。

北京當局和香港政府多次否認司法獨立和公民自由受到侵蝕，並指責美國和西方國家干涉中國內政。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110713