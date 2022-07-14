美國和以色列將簽安全宣言 阻伊朗取得核武

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（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）美國官員透露，拜登總統和以色列總理拉皮德（Yair Lapid）今天將簽署一項安全宣言，確認雙方團結對抗伊朗。目前拜登正在以國耶路撒冷進行雙邊會談。

法新社報導，一位不願具名的拜登政府官員說，「這項宣言相當重要，其中涵蓋一項承諾，即絕不容許伊朗取得核子武器，同時將應對伊朗破壞穩定的活動，尤其是對以色列的威脅」。

拜登昨天搭機抵達以國特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場（Ben Gurion），展開就職以來首次中東之行，期間將會見以國和巴勒斯坦領導人，然後將飛往沙烏地阿拉伯繼續訪問行程。

拉皮德在以國11月大選之前，擔任看守總理。他先前曾說，伊朗將是他與拜登會談的首要議題。

上述美國官員說，拜登和拉皮德簽署的宣言將再次確認「我們兩國牢不可破的關係，以及擴大美國和以色列的長期安全關係」。

不願具名的以色列官員則說，這項宣言「將成為美、以關係特殊性、健全、範圍、深度和密切程度的活見證」。

以色列堅決反對伊朗2015年與世界強國簽定的核子協議，但拜登設法要使這項協議重回正軌。美國前總統川普已讓美國退出這項協議。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1110714