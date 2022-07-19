日本沖繩巡邏船誤射8枚機關砲實彈 幸無人傷亡

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本沖繩縣宮古島海上保安部所屬、負責釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）領海警備等任務的一艘巡邏船，今天上午實施檢查時失誤連射8枚機關砲實彈，所幸無人傷亡或造成損害。

日本產經新聞報導，日本沖繩宮古島海上保安部（海巡單位）表示，今天上午11時10分（台灣時間10時10分）停靠在宮古島市伊良部島長山港的巡邏船「下地號」在實施檢查時，配置於這艘巡邏船的20毫米機關砲誤朝陸地方向連射8枚實彈。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上對此表示遺憾，海上保安廳將徹底調查此事。他還說，目前尚未收到有人員受傷或民間設施受害的訊息。

日媒「琉球放送」（RBC）報導，宮古島海上保安部表示，上午在檢查巡邏船「下地號」所配備的20毫米機關砲時，誤射了8枚實彈，實彈落點是雜草叢生處，前方有公路和與田地，尚未接獲有人受傷或建築物受損的消息。

報導說，附近的民眾表示聽到巨大聲響，但沒想到竟是實彈。

下地號的總噸數200噸，長43公尺，是日本首度「規制能力強化型」的巡邏船，為防止有緊急狀況，這艘巡邏船配備一座機關砲。

下地號具優良機動性，配備防止船體被衝撞的防護裝置等，負責釣魚台海域的警備及不明漁船的監視，於2016年12月部署。（編輯：韋樞）1110719