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仙台機場10月擬重啟國際線 首架航班來自台灣

2022/7/20 12:23
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（中央社東京20日綜合外電報導）受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，自2020年3月起暫停起降國際航班的日本仙台機場，預計10月30日起重新開放，已知當天第一個國際航班將是來自台灣的「台灣虎航」。

日本「河北新報」報導，疫情前利用仙台機場的外國旅客約13萬人，其中台灣旅客多達約9萬人、占比高達7成。

「東日本放送」報導，仙台機場因應疫情擴散從2020年3月9日起，持續暫停國際航班起降。

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仙台國際機場方面表示，台灣廉價航空（LCC）台灣虎航正計劃從10月30日起復飛台北到仙台的定期航班。台灣虎航在疫情前每週有5個航班往返台北及仙台，但復飛後將減少到每週3個往返航班。

仙台機場重啟國際線迎接的首個降落航班，將是10月30日下午從台北（桃園國際機場）起飛、晚間7時左右飛抵仙台的台灣虎航。屆時將是仙台機場睽違約2年7個月後，再度有國際航班降落。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110720

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