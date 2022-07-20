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綠色和平：中國正加速批准新燃煤電廠計畫

2022/7/20 17:45
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（中央社北京20日綜合外電報導）國際性非政府組織「綠色和平組織」（Greenpeace）今天指出，中國今年加速批准設立新的燃煤發電廠，當局試圖降低因缺電導致經濟受創的風險。

法新社報導，中國是舉世最大溫室氣體排放國，國家主席習近平去年矢言自2026年起逐步減少使用煤炭，以此作為雄心勃勃國家氣候承諾其中一環。

然而，即使全球各地都感受到氣候變遷帶來的致命性衝擊，由於中國政府聚焦因應經濟挑戰，倡議人士擔心那些目標恐怕難以達成。

據綠色和平組織研究顯示，今年首季中國監管機構一共批准總裝置容量8.63 GW（gigawatt，百萬瓩）的燃煤電廠計畫。環保人士指出，這已接近去年批准燃煤電廠總裝置容量的一半。

綠色和平北京辦公室氣候與能源項目主任吳婧涵說：「打造更大燃煤發電能量不會給中國帶來能源安全…中國燃煤電廠產能過剩，電力不足源自於發電、電網、負載和儲存上整合不良。」

中國批准新燃煤電廠數量去年中曾經下降，但因供給短缺而普遍停電後，這個數字同年稍晚不減反增。

中國今夏遭遇威力強大熱浪侵襲，家庭和企業啟動冷氣，用電量激增。中國約6成電力供應來自燃煤，當局已要求本國煤炭業者今年將產能增加3億噸。

嚴厲的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策和延長的供應鏈中斷，導致中國經濟發展停滯。當局正研議推動大規模基礎建設計畫來刺激成長，而此舉將極度仰賴煤電。

中國是全球最大煤炭生產和消費國，並已承諾碳排放於2030年前達到最高峰。分析家擔心，經濟目標恐怕會讓中國偏離此一承諾。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1110720

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