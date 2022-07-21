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北溪1號中斷10天 俄羅斯恢復供氣

2022/7/21 17:18（7/21 17:46 更新）
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（中央社柏林21日綜合外電報導）中斷10天後，俄羅斯今天對連通俄羅斯和德國的北溪天然氣1號管線恢復供氣。原本擔心管線維修期恐將延長的歐洲國家現在鬆了一口氣。

俄羅斯因為烏克蘭戰爭而對歐洲實施經濟報復，北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1）歲修後是否恢復供氣，讓歐洲緊張不安，一些國家的政府已為供氣中斷恐將延長預作準備。

北溪天然氣1號管線每年從波羅的海（Baltic Sea）下輸送550億立方公尺天然氣到歐洲，不過自從11日起供氣切斷進行歲修。

從負責營運北溪天然氣管線的北溪公司（Nord Stream AG）網站上可以看到實際流量已經從之前的0，於台北時間中午12時至下午1時成為2138萬8236千瓦時/小時（kwh/h），之後也繼續維持供氣。

北溪公司發言人告訴路透社，天然氣恢復流入管線可能需要花數小時作業。奧地利石油天然氣集團（OMV AG）發言人則表示，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示今天將供應約5成約定氣量，與供氣中斷前的水準相當。

法新社報導，北溪公司發言人證實說：「（管線）正在運作。」德國政府本來擔心莫斯科不會在預定作業之後重開管線。

據俄羅斯天然氣工業公司提供北溪天然氣管線德國營運商Gascade的數據，今天將供氣530 GWh（GWh=10億瓦小時或100萬瓩小時）。

德國能源監管當局德國聯邦網路管理局（Federal Network Agency）局長穆勒（Klaus Mueller）在推特上表示，那只是裝置容量的3成。

俄羅斯天然氣工業公司過去數週將經北溪天然氣1號管線流入德國的天然氣量減少約6成，並且以西門子公司（Siemens AG）一具天然氣渦輪機送到加拿大修理為藉口。

德國政府不接受此一說法，認為莫斯科以減供之名行報復之實。西方國家為入侵烏克蘭而對俄羅斯實施制裁。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110721

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