東協印度資深官員會議 加強打擊跨國犯罪合作

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度與東南亞國家協會（ASEAN）昨天舉行了第9屆打擊跨國犯罪資深官員會議（SOMTC），強調有必要以廣泛及永續方式，加強反恐及打擊跨國犯罪的國際合作。

印度外交部今天發布新聞稿表示，這場會議是以視訊方式舉行，由印度外交部主管反恐事務的司長級官員（Mahaveer Singhvi）與新加坡內政部主管政策事務副祕書（Deputy Secretary）潘國強（Puah Kok Keong，音譯）擔任主席。

新聞稿稱，雙方強烈譴責所有形式的恐怖主義，強調有必要強化國際合作，以廣泛且永續的方式打擊恐怖主義及跨國犯罪。

印度外交部表示，雙方也討論了如何在「東協-印度工作計畫框架」之下，加強打擊毒品、人口走私、跨國經濟犯罪以及網路犯罪，並提升跨機構聯繫及能力建構。

第10屆東協-印度打擊跨國犯罪會議訂於明年在印尼舉行。

印度於1992年以部門對話夥伴（Sectoral Dialogue Partner）的身分，與東協展開正式接觸。雙方於1996年升級為對話夥伴、2002年成為峰會級夥伴，2012年再深化為戰略夥伴。

為紀念雙方建立關係30週年，印度與東協把今年訂為「東協-印度友誼年」。（編輯：黃自強）1110721