烏克蘭港口遇襲仍加緊出口穀物 美國會代表團訪基輔

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭才剛達成協議讓卡關穀物得以運出，烏國敖德薩港就遭到飛彈攻擊，但基輔仍加緊重啟出口作業。另外，美國國會代表團23日訪問基輔，承諾會努力確保繼續挺烏抗俄。

●敖德薩港遇襲 烏克蘭仍準備恢復穀物出口

俄羅斯22日才在聯合國（UN）斡旋下，與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡簽署協議，讓烏國生產的穀物可以經由敖德薩港（Odessa）運輸出口，此舉有助緩和全球糧食危機。但敖德薩23日就遭飛彈攻擊，當地官員表示，有人員在攻擊中受傷，但他並未說明具體受傷人數。

美國痛批俄羅斯「嚴重破壞」穀物出口協議的可信度。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也譴責對敖德薩的攻擊是明目張膽的「野蠻行徑」，顯示不能信任俄羅斯會落實22日的協議。不過基輔24日仍加緊重啟敖德薩和其他黑海港口的出口作業。

俄羅斯24日則宣稱，俄軍23日攻擊敖德薩，用飛彈摧毀了一艘烏克蘭軍艦和來自美國的武器。

●烏克蘭預期9月前自俄軍手中收復赫松地區

烏克蘭官員今天表示，烏國南部的赫松（Kherson）地區開戰初期落入俄軍之手，烏軍將於9月前予以收復。赫松地區領導人的幕僚克蘭（Sergey Khlan）接受烏克蘭電視台採訪時表示：「我們可以說，9月前，赫松地區肯定會被解放，所有占領者的計劃都將失敗。」

最近幾週，在西方供應的遠程火砲交付鼓舞下，烏軍部隊一直在收復南部赫松地區的領土。

克蘭說：「我們可以說，戰場上出現了一個轉捩點。我們看到烏克蘭武裝部隊在最近的軍事行動中占上風。」

●美媒：又有兩美國公民在烏克蘭戰死

美國有線電視新聞網（CNN）23日引述國務院官員說法報導，近日有兩名美國公民在烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區喪生。該名國務院發言人並未針對這兩人的身分或狀況提供任何資訊，僅稱美國政府正與家屬聯繫，以提供「所有可能的外交協助」。

俄烏戰爭爆發迄今已近5個月。儘管國務院曾警告國民不要前往參戰，仍有多人決定與烏國軍隊一起捍衛家園。據報導，迄今至少已有數名美國公民在烏克蘭陣亡。

●美國會代表團訪基輔 矢言繼續支持烏克蘭

美國國會高級代表團23日在烏克蘭首都基輔（Kyiv）會見澤倫斯基，並承諾會努力確保繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭。這次造訪基輔的代表團成員包括聯邦眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）20日表示，華府將再向烏克蘭提供4具高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。這次加碼軍援後，美國提供烏軍的海馬士多管火箭系統將累計達到16具。

這個代表團發表的聲明未具體提及武器轉讓事宜。此外，根據報導，史密斯告訴美國國會出資建立的自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty），華府和其盟友已準備好要向烏克蘭提供更多多管火箭系統。

●教宗方濟各：希望訪問基輔

天主教教宗方濟各（Pope Francis）24日表示，他渴望訪問烏克蘭。教宗曾多次譴責已持續5個月的俄烏戰爭，並努力嘗試讓戰事結束。

教宗本月稍早接受專訪時告訴路透社，他希望結束加拿大行程後，很快就能造訪莫斯科和基輔。克里姆林宮隨後表示，未就教宗到訪與梵蒂岡有實質接觸；烏克蘭則再度邀請教宗到訪。

●波蘭不滿德提供坦克不符需求

波蘭至今軍援烏克蘭逾200輛蘇聯坦克對抗俄軍，德國承諾將提供坦克彌補缺口，不過數量和性能無法滿足需求，受到波蘭的嚴厲批評。

為協助抵抗俄國侵略，波蘭等中東歐國家大量軍援烏克蘭士兵熟悉的前蘇聯坦克，德國承諾事後補償這些國家德製坦克，用間接方式軍援烏克蘭。不過對波蘭來說，德國打算提供的豹1型（Leopard 1）坦克性能顯然過於落後。

●北韓挺俄 指控美國在烏克蘭研發生物武器

北韓24日指控美國在烏克蘭製造生物武器，重複俄羅斯3月提出的說法，但此事當時已被聯合國駁斥。負責裁軍事務的聯合國副秘書長中滿泉（Izumi Nakamitsu）3月時表示，聯合國「不知道烏克蘭有任何生物武器計畫」。

俄羅斯盟友北韓2月時直指美國政策是「烏克蘭危機的根源」，這個月又承認烏克蘭東部兩個親俄分離區是獨立國家，導致烏國宣布與北韓斷交。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1110724