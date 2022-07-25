日本九州櫻島火山噴發 當地居民獲指示疏散
2022/7/25 16:08（7/25 16:42 更新）
日本九州的櫻島火山24日噴發。（共同社）
（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本九州鹿兒島的櫻島火山昨晚噴發，大顆石塊噴飛至距離火山口2.5公里處。日本氣象廳發布最高的「等級5」警報，對附近33戶共51名居民發出疏散指示。
櫻島南岳昨晚火山噴發，氣象廳認為櫻島的火山活動非常活躍，將櫻島火山噴發警報由等級3調高至最高的等級5，呼籲距離火口約3公里範圍內的居民要注意可能有大顆噴石。
氣象廳也表示，距離火山口約2公里的範圍可能會出現火山碎屑流，呼籲民眾提高警覺。
鑑於氣象廳發布櫻島火山噴發最高等級5警報，鹿兒島市昨晚10時20分（台灣時間昨晚9時20分）對住在櫻島有村町及古里町的33戶共51名居民發出疏散指示，截至今天上午10時，有20戶共30名居民疏散至距離南岳火山口4公里多的老人福祉中心。鹿兒島市尚未傳出災情。
這次櫻島火山噴發前，氣象廳觀測到山體膨脹的地殼變動；火山噴發後，也觀察到山體持續呈現膨脹狀態。氣象廳正密切監視。
氣象廳於2007年開始針對日本全國的火山實施噴發警戒等級，上一次噴發等級最高的是2015年對鹿兒島縣口永良部島發布的等級5警報。（編輯：周永捷）1110725
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