日本櫻島火山噴發 氣象局：對台灣無直接影響

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（中央社記者張雄風台北25日電）日本九州鹿兒島的櫻島火山24日發生噴發事件。氣象局今天表示，本起火山事件初判對台灣無直接影響，台灣低空近期盛行西南風，受火山灰影響的情況十分輕微，因此不用太擔心。

中央氣象局今天在「報地震－中央氣象局」臉書專頁分享日本櫻島火山於台灣時間7月24日晚間7時5分發生噴發事件，有大型火山岩石彈射至距火山口約2.5公里處；日本氣象廳於台灣時間晚間7時50分發布5級火山警報，請當地民眾進行避難。

氣象局提到，NHK記者引述京都大學防災研究所教授井口正人報導：「雖然上週開始出現的山體膨脹現象，至今仍未消失，但從至今為止的觀測數據來看，並沒有跡象顯示，會發生如同『大正噴發』一樣的大噴發。」

氣象局表示，本起火山事件初判對台灣無直接影響，民眾無須驚慌，若已赴或近期規劃前往相關地區的民眾，要留意自身安全並隨時注意最新資訊。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，雖然火山灰可能會隨高空傳輸飄散，但台灣低空近期盛行南風至西南風，受到火山灰影響的情況輕微，因此不用太擔心。（編輯：張雅淨）1110725