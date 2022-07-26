加州野火獲控未波及優勝美地 3700人被迫撤離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山25日綜合外電報導）美國消防人員今天終於開始控制住加州今年以來最大的野火，阻止火勢繼續往東延燒到附近的優勝美地國家公園，不過仍有數以千計民眾持續被迫撤離家園。

路透社報導，優勝美地國家公園（Yosemite National Park）附近22日爆發猛烈野火「橡樹大火」（Oak Fire）後，火場迅速擴大，極端炎熱和乾燥的氣候助長在乾燥森林和灌木叢中快速延燒的火勢，讓最初前往救火的消防員疲於奔命。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）今晚更新消息說，今天對「消防飛機和消防員來說，是成功的一天」，消防直升機深入火場灌救，灑下140萬公升的水。

加州森林防火廳表示，截至今晚，火勢波及的區域達到6977公頃，比今天早上多出約3%，範圍比半個舊金山的面積還大。

火勢已獲控制地區從今早的10%上升到16%，有3700人被迫撤離。

上述情況與多名加州森林防火廳官員24日的評論形成鮮明對比。他們當時表示，野火開始燃燒時，與他們在其他地方所見的任何一場大火都不一樣，無論他們如何努力嘗試撲滅火勢，都沒法成功，燃燒過後的餘燼在主火場前3.2公里處，引發一些規模較小的火災。

官員表示，由於這個地區沒有發生其他重大火災，讓加州森林防火廳得以派出2500名消防員前往灌救，加上沒什麼風勢，當局才能出動飛機灑水和阻燃劑。

加州森林防火廳發言人瓦斯蓋茲（Hector Vasquez）在舊金山往內陸約240公里處的瑪利波沙（Mariposa）指揮所說：「這是一場完美風暴。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大火向北部燒往席耶拉國家森林（Sierra National Forest），但沒有繼續往東延燒至大約16公里外的優勝美地國家公園。幾週前，優勝美地一大片高入雲霄的紅杉巨木才受到另一場野火威脅。

這個地區氣溫飆到攝氏36度，下大雷雨的機率微乎其微。根據美國國家氣象局（National Weather Service）預報，本週氣溫大多都會超過攝氏37度。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110726