土耳其觀光復甦兩樣情 外國遊客激增、國旅慘淡

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土耳其觀光業今年第2季營收約83.8%來自外國遊客，另外16.2%則是來自土耳其海外僑胞。圖為土耳其熱門景點石頭城，攝於6月11日。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年7月30日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡30日專電）土耳其受疫情重創的觀光業再現榮景，第2季觀光收入幾乎翻3倍。國內旅遊業則因通膨飆升成長有限，業者指出，交通及其他開銷急劇增加，國內遊客已經無法承受度假支出。

「每日晨報」（Daily Sabah）昨天引述土耳其統計局（TurkStat）數據指出，今年4月至6月間，土耳其觀光業收入較去年同期增190%，來到87.2億美元（約新台幣2617億元）。

文化旅遊部表示，6月赴土耳其的外國遊客數較去年同期增145%，人次超過500萬。今年上半年觀光人次達1637萬，較去年同期增186%。

文化旅遊部長埃爾索伊（Mehmet Ersoy）28日指出，土耳其今年觀光目標放眼370億美元及4700萬名遊客。

數據顯示，土耳其觀光業今年第2季營收裡約83.8%來自外國遊客，16.2%則是由土耳其海外僑胞進貢。2021年，土耳其旅遊收入翻倍，逼近250億美元，但仍低於2019年水準。

土耳其鬆綁防疫限制後，政府目標創造經常帳順差，觀光業復甦對土耳其關鍵產業至關重要。

數據顯示，今年1月至6月的外國遊客中，德國遊客佔比最高，超過200萬人，將近是1年前的4倍。同期另有150萬名俄羅斯人、130萬名英國人及120萬名保加利亞人造訪土國。

伊斯坦堡是土耳其遊客最多的城市，1至6月計有680萬人來訪，佔土國外國遊客總數41.3%。同期土耳其南部度假勝地安塔利亞居次，共有400萬名遊客造訪，佔外國遊客24.7%。土耳其西北部、與保加利亞及希臘接壤的古城艾迪尼（Edirne）緊追在後，吸引約180萬名遊客，佔外國遊客總數10.7%。

2020年土耳其防疫措施鬆綁時，外國遊客人數暴增94.1%，來到2471萬。一般認為，土耳其觀光業正走出疫情陰霾時，俄羅斯入侵烏克蘭影響旅遊景氣。

2021年，俄羅斯人及烏克蘭人分居土耳其第1及第3大遊客來源國。外國遊客中，俄國人佔19%，約470萬人，烏克蘭則以210萬人、8.3%的佔比居第3。

土耳其曾盼今年的觀光業能夠與2019年打平，或是超過當年5200萬名遊客的紀錄。這5200萬人為土國帶來340億美元的收入。

然而，數據顯示，通膨飆升至近79%、創24年來新高下，土耳其民眾出遊趨勢並不明顯。今年第1季國內過夜觀光人數僅增加6.1%，共880萬人次。

土耳其麥里斯（Marmaris）地中海度假區飯店經理法賀里（Fahri ）表示，成本飆150%至200%，這對客人及業者都造成傷害，「交通及其他開銷急劇增加，國內遊客已經無法承受度假支出」。

通膨使旅行成本翻倍，許多人能省則省。行銷專家奧茲康（ Özge Özkan）說，「我們通常會住飯店，但是價格高昂，我們就跟Airbnb租房」。（編輯：周永捷）1110730