日韓計畫8月會談 討論含徵用工賠償棘手議題

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓聯社今天引述日媒報導，韓日外交部正在協調兩國外長於8月東協（ASEAN）外長會議時，進行雙邊會談的可能性，會談可能再次討論二戰時期徵用工（日本企業強徵韓國勞工）等議題。

韓聯社引述日本讀賣新聞報導，將在8月3日至5日前往柬埔寨出席東協外長會議的韓國外交部長朴振與日本外務大臣林芳正，可能藉此機會舉行雙邊會談。日本政府目前也正為美澳日3方會談、中日外長會談調整行程。

朴振6月18日首次訪日，當時曾與林芳正進行會談，討論二戰時期徵用工及慰安婦等多年懸而未決的歷史問題。當時朴振就曾提到，「期待在柬埔寨的東協相關外長會議與林芳正外務大臣見面」，並表示會延續日韓間的「來回對話」。

朴振當時就造成日韓關係緊繃的徵用工索賠問題表示，雙方都認為有必要儘早解決此事，韓國政府也會盡力對於相關日本企業在韓國資產被變現前，尋求有效解法。若8月日韓外長舉行會談，會中有望就此進一步討論。

韓國外交部官員29日也透露，外交部已依最高法院民事訴訟規則，就徵用工索賠問題向韓國最高法院提出說明相關立場的建議書，說明政府一直在尋求符合兩國共同利益的合理解決方案，持續與日方保持外交協商，並透過官民協議機制等管道徵求包括原告在內的各界意見，進行各種外交努力。

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這也是韓國外交部在徵用工被害人2016年就損害賠償請求再上訴以來，首次就徵用工相關訴訟向最高法院提出建議書。韓國外交部近期也積極與原告相關人員及學術界、輿論人士進行討論，但目前訴訟進展最大的2名原告相關支援團體與訴訟代理人團體拒絕參與政府協調。

韓國最高法院2018年10月及11月分別判決日本新日鐵住金鋼鐵公司（現為日本製鐵公司）與三菱重工公司應賠償韓籍徵用工，但兩家企業拒絕賠償至今。大田地方法院去年9月對三菱重工在韓國註冊登記的商標權及專利權下達出售命令，要求用以賠償兩名被害人。（編輯：陳惠珍）1110730