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烏東戰俘營遇襲 俄邀聯合國與紅十字會專家調查

2022/7/31 17:00
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（中央社敖德薩31日綜合外電報導）烏克蘭分離主義者關押的數十名烏國戰俘遇襲身亡後，支持烏國分離主義者的俄羅斯今天邀請聯合國（UN）與紅十字會（Red Cross）專家參與調查本案。

烏克蘭與俄羅斯相互指控29日晨間發起飛彈空襲或爆炸案，導致烏國東部頓內茨克州（Donetsk）的前線城鎮歐連尼夫卡（Olenivka）似有數十名烏克蘭戰俘喪命。

俄羅斯國防部今天表示，「為了進行客觀調查」，俄國邀請聯合國和紅十字會專家查明這起死亡事件。

俄國國防部已公布50死73傷的烏克蘭戰俘傷亡名單，並宣稱是烏克蘭軍隊用美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）發動空襲所致。

烏克蘭武裝部隊否認此說，並稱是俄軍砲火攻擊這座監獄，以掩蓋內部虐囚情事。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）29日說，俄羅斯已經犯下戰爭罪，呼籲國際譴責。

路透社記者確認監獄內有人死亡，但無法立即核實不同版本的事件說法。

聯合國曾表示，若獲得雙方同意，就準備派遣專家前往調查。紅十字國際委員會（ICRC）則說正試圖獲得進入管道，並提議協助撤離傷者。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110731

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