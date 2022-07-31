烏克蘭穀物何時恢復出口？傳首艘船8/1有望出港

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（中央社伊斯坦堡31日綜合外電報導）俄羅斯和烏克蘭各自與聯合國及土耳其簽署劃時代協定，讓俄、烏2國穀物恢復出口後，土耳其總統的發言人卡林今天表示，第一艘穀物出口船明天離開烏克蘭港口的可能性很高。

路透社報導，卡林（Ibrahim Kalin）表示：「如果一切（細節）在明天前完成，看起來第一艘船明天出港的可能性很高…最遲隔天就會看到船隻離港。」

卡林接受土耳其媒體Kanal 7訪問時表示，位於伊斯坦堡（Istanbul）的穀物出口聯合協調中心可能很快會針對出口路線，完成最終作業。

俄羅斯與烏克蘭是全球重要小麥供應國，在聯合國（UN）斡旋下，兩國上週在伊斯坦堡簽署協議，目的是要舒緩俄烏戰爭以來的糧食危機、降低全球穀物價格。

這份協議目的是讓穀物安全進出切爾諾莫斯克（Chornomorsk）、敖德薩（Odesa）和皮夫登尼港（Pivdennyi）。莫斯科把穀物運輸受阻歸咎於烏克蘭在港口設置水雷。

但就在烏克蘭穀物出口出現一線曙光之際，烏克蘭尼古拉耶夫（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaliy Kim）今天表示，國內大型農業公司Nibulon的創辦人兼老闆瓦達圖爾斯基（Oleksiy Vadatursky）與妻子死於俄軍對尼古拉耶夫州的攻擊。

維塔利．金在傳訊軟體Telegram表示，尼古拉耶夫市昨夜和今天上午遭遇砲擊，兩人死於市內住宅。

總部位於尼古拉耶夫的Nibulon專門從事小麥、大麥、玉米的生產與出口，擁有自己的船隊和船塢。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110731