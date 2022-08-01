住家遭砲擊烏克蘭糧食大亨亡 俄黑海艦隊總部遇襲取消典禮

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（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭表示，南部尼古拉耶夫市今天遭遇迄今「最猛烈」砲擊，造成1名糧食大亨喪生。俄國則說，克里米亞的黑海艦隊總部遭無人機攻擊有6人受傷，迫使表揚俄國海軍的典禮取消。

綜合法新社和美聯社報導，尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長森克維奇（Oleksandr Senkevych）在Telegram寫道：「尼古拉耶夫今天遭受大規模砲擊，可能是迄今最猛烈的一次。」

●糧食大亨住家被炸 烏克蘭官方稱非意外

尼古拉耶夫州長維塔利．金（Vitaliy Kim）表示，大型農業公司Nibulon的創辦人兼老闆瓦達圖爾斯基（Oleksiy Vadatursky）與妻子的住家遭遇俄軍砲擊，夫妻倆雙雙喪生。Nibulon專門從事小麥、大麥、玉米的生產與出口，擁有自己的船隊和船塢。

74歲的瓦達圖爾斯基在雜誌富比世（Forbes）的烏克蘭富豪榜上排名第24，身家估約4億3000萬美元，先前曾獲頒國家最高榮譽「烏克蘭英雄獎」。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，俄軍特別針對瓦達圖爾斯基攻擊，他的死「不是意外，而是經精心策劃和組織的蓄意謀殺」。

英國廣播公司（BBC）提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，達圖爾斯基的死是國家巨大損失。

●俄黑海艦隊總部遇襲 俄烏互控對方所為

克里米亞半島（Crimea）的俄國有關當局今天說，一架商用無人機搭載小型爆炸裝置襲擊俄方在塞凡堡（Sevastopol）的海軍總部，很可能從附近發動。俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞半島。

當地首長歸咎「烏克蘭民族主義分子」攻擊，迫使塞凡堡市的俄國年度「海軍日」慶祝活動取消。

但烏克蘭海軍指控俄羅斯自導自演，以此為藉口取消慶祝活動，並說如果真是烏克蘭所為，凸顯俄羅斯空防弱點，代表「在這種情況下摧毀克里米亞大橋聽起來不再是不切實際」。此指俄羅斯所建立連接克里米亞和俄羅斯本土的大橋。

克里米亞有關當局將恐怖主義威脅層級升至第2高。

俄羅斯黑海艦隊的新聞稿說，這架無人機似乎是自製，爆炸裝置的功率低。塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）表示，有6人受傷。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110801