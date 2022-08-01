顧美顏面又不惹惱俄 OPEC+會議得小心行事

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）將在3日的會議上制定新策略，各界都在看他們會如何因應飆升的原油價格。

以沙烏地阿拉伯為首的OPEC 13個成員，以及加上俄羅斯等另10國組成的OPEC+，現在發現他們站在十字路口。

2020年春季大幅減產以因應冠狀病毒大流行造成的需求驟減後，這個聯盟的成員國再次以病毒爆發前的水平生產，至少在書面形式上是這樣。

正常情況下，他們可能會就此打住，但面臨失控的價格和華盛頓的壓力，一般認為這種情況不太可能發生。

2018年異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害後，儘管美國總統拜登承諾會讓沙烏地阿拉伯在國際遭到孤立，他今年7月中旬仍去了沙國訪問。

拜登之所以展開這趟爭議之旅，部分理由就是要說服利雅德繼續增產，以穩定市場、遏制不斷飆高的通貨膨脹。

拜登的努力是否成功，3日OPEC+開會時就會知道。

美國外匯經紀商安達（OANDA）分析師厄蘭（Craig Erlam）告訴法新社：「美國政府似乎期待聽到好消息，但很難知道這是否基於拜登出訪期間所獲得的保證。」

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「若看到沙烏地宣布拜登能對國內選民吹捧為勝利的東西，也不會讓人意外。」

根據總部設在英國倫敦的研究機構「能源面向公司」（Energy Aspects Ltd.），為繼續提高原油生產量，OPEC+可能調整目前的協議；但分析師警告，別預期會有大幅增產。

OPEC+必須考量到，俄羅斯利益與華盛頓利益完全背道而馳，石油經紀商PVM分析師瓦爾加（Tamas Varga）就說：「沙烏地阿拉伯必須小心行事。」

OPEC+的任務是一方面要保住美國顏面，同時還得安撫莫斯科，以確保聯盟穩定。

3日的視訊會議預定在格林威治時間3日1300左右（台北時間3日晚間9時）展開，必須在全體一致同意後達成決策，會議時間可能會比平常還長。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110801