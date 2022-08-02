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對抗猴痘疫情 傳拜登將任命白宮協調指揮官

2022/8/2 15:14
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美聯社今天報導，美國總統拜登將任命聯邦緊急事故管理總署（FEMA）和疾病管制暨預防中心（CDC）的高官擔任白宮協調指揮官員，帶領對抗不斷升溫的猴痘疫情。

聯邦緊急事故管理總署代理署長芬頓（Robert Fenton）將擔任白宮因應猴痘疫情的協調主管；芬頓曾於2021年2月協助帶領COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大規模疫苗接種作業。

據報導，疾管中心愛滋病預防部門主任達斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）將擔任芬頓的副手。

白宮告訴美聯社，兩人將「在策略與運作上協力合作，對抗當前猴痘疫情爆發，包括公平合理增加檢測量能、推動疫苗施打及疾病治療」。

路透社說，白宮沒有立即就這項消息作回應。

自5月20日麻薩諸塞州證實出現猴痘首例以來，美國已通報3500多例確診。

世界衛生組織（WHO）已宣布猴痘為國際公共衛生緊急事件。猴痘會引起像流感一樣的症狀和皮膚病變。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110802

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