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墨西哥在卡車密室發現45移民 危險販運層出不窮

2022/8/2 19:21
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（中央社墨西哥市1日綜合外電報導）墨西哥政府今天在一輛卡車內的一個隱藏隔間裡發現45位移民，這種做法是人口販子所使用最危險的販運方式之一，這是最新一例。

法新社報導，墨西哥國家移民局（National Migration Institute）表示，國家衛隊（National Guard）幹員在東部的韋拉克魯斯州（Veracruz）聽見一輛載運金屬廢料的卡車內傳出人聲，才發現裡面有移民藏身。

墨西哥移民局指出，移民躲藏的不通風隔間，只能從一個大小僅夠匍匐爬行的通道出入。

墨西哥移民局說，這批移民來自委內瑞拉、多明尼加、厄瓜多和古巴等國，目前全數遭到拘留，等待檢查他們的法律身分。

上週同樣在韋拉克魯斯州，在一輛被司機遺棄的卡車裡，也發現有近百位移民利用這個方式偷渡。

根據聯合國（UN）轄下國際移民組織（IOM）的數據，自2014年以來，累計已有約6430位移民在前往美國的途中死亡或失蹤，其中850人與車禍或危險的販運方式有關。

今年6月在美國德州靠近墨西哥邊界的聖安東尼奧（San Antonio），在一輛遭棄置的聯結車內發現50多名移民的遺體，他們死於炙熱高溫。（實習編譯：許珈瑜/核稿：張正芊）1110802

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