原能總署確保核安 盼進入烏克蘭札波羅熱核電廠

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（中央社蘇黎世4日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）呼籲，容許總署人員進入目前由俄羅斯軍隊控制的烏克蘭札波羅熱核電廠，以確定電廠是否會構成危險。

葛羅西告訴瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger），國際原子能總署與這座歐洲最大核電廠的聯繫「脆弱」，通訊並非天天成功。這座電廠位於札波羅熱（Zaporizhzhia），目前由烏克蘭技術人員操作。

葛羅西在以德文刊登的訪談中說：「我們禁不起在安全相關領域與電廠溝通不良。我們知道，有人指控廠內存放了彈藥以及電廠遭到攻擊。」

他表示：「坦白說，如果我不能進入電廠，我就無法確定這些事情，俄羅斯和烏克蘭雙方的說法有所牴觸。我接獲了一些資訊，也在狀況報告中提及，但我沒辦法確定，資訊是否符合事實。」

路透社報導，一名俄方在烏克蘭扶植的官員昨天曾說，烏克蘭軍隊一再使用西方供應的武器攻擊這座核電廠。核電廠內6座反應爐有2座在運轉中，而烏克蘭、西方國家和俄羅斯一再針對該電廠發出警告。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於1日表示，俄軍在電廠四周的行動「不負責任到了極點」，他更指控俄方，將電廠當做「核子盾牌」以攻擊烏克蘭軍隊。

但路透社無法查驗雙方對於戰場情況的描述。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110804