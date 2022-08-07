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泰國夜店大火增至15死 店主投案遭羈押

2022/8/7 15:04
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（中央社曼谷7日綜合外電報導）泰國官員今天證實，春武里一家夜店日前大火造成至少15人喪生後，警方目前已羈押夜店老闆。

法新社報導，曼谷東南方150公里的春武里省（Chon Buri）梭桃邑（Sattahip）Mountain B夜店於5日凌晨1時左右發生大火。

據救援部門表示，直至昨天為止，死亡人數攀升至15人，大多數受害者被發現擠在入口處和洗手間裡，遺體嚴重燒傷。

春武里一位高階警官證實，在警方發出逮捕令後，夜店老闆龐西里（Pongsiri Panprasng）已經主動投案。

這位警官告訴法新社說：「目前這名店主還在羈押中，警方明天會申請法院授權，在調查期間仍予羈押。」

這名27歲的男性將面臨多項指控，包括過失致人於死和無照經營酒吧。

在泰國，過失致人於死最高可判處10年有期徒刑，及最高20萬泰銖（新台幣18萬元）罰款。

救援部門5日表示，夜店的隔牆都是易燃的吸音泡棉，以致火勢加速蔓延，消防人員花了3個多小時才控制住。

大火罹難者多數在17至49歲之間，經法醫專家驗屍後，家屬前往曼谷領回親人屍體。

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）已下令調查事故肇因。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110807

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