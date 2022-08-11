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西班牙節能政策上路 櫥窗夜間熄燈冷氣下限27度

2022/8/11 08:53（8/11 09:23 更新）
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西班牙快時尚服飾品牌颯拉（ZARA）旗下的家飾用品店ZARA HOME，遵守西班牙政府10日上路的節能政策，在晚間10時後熄掉櫥窗的燈光。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年8月11日
西班牙快時尚服飾品牌颯拉（ZARA）旗下的家飾用品店ZARA HOME，遵守西班牙政府10日上路的節能政策，在晚間10時後熄掉櫥窗的燈光。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年8月11日
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（中央社記者胡家綺馬德里10日專電）為與歐盟能源協議接軌，西班牙政府推動的「節能政策」今天正式上路，實施到明年1月。新措施限制商店冷暖氣溫度範圍，也規定商店櫥窗必須於夜間10時熄燈。

多項節能措施自10日起在全國實施至明年1月，主要限制商業場所、娛樂場所、行政大樓、車站和機場的冷暖氣溫度範圍，規定夏季室內溫度不得低於攝氏27度，冬季則不得高於19度。

基於健康和勞動安全理由，並考量到行業特殊性，工廠、醫療機構、健身房、洗衣店、理髮店、旅館客房等地點，空調溫度得以豁免不受限制。

「坐著」工作的場所，夏季室內溫度應保持在17至27度之間。「輕度勞動」的工作場所，則可將溫度調節在14至25度之間，因此餐飲業如餐廳、酒吧、咖啡館等地點，可將空調溫度調至27度以下。

新措施也規定結束營業的商店櫥窗和公共建築晚上10時後必須熄燈，但歷史遺跡和具紀念性的地點則不適用，譬如馬德里的西貝萊斯噴泉（Fuente de Cibeles）、巴塞隆納的聖家堂（Sagrada Familia），在夜間仍可持續點燈。

面對俄羅斯削減天然氣供給的風險，歐洲聯盟（EU）要求成員國自8月1日至明年3月31日之間，自願減少15%天然氣使用量，為過冬做準備。由於西班牙對俄羅斯天然氣的依賴程度較低，西班牙政府在7月26日與歐盟達成「例外」協議，可將節「氣」目標調整至7%。

根據國家報（El País），西班牙政府為達成這項目標，制定緊急節能方案，卻在朝野和地方之間引發衝突。儘管遭到最大反對黨人民黨（PP）和部分地方政府反彈，馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Díaz Ayuso）甚至威脅要上訴憲法法院，中央政府仍堅決推動，總理桑傑士（Pedro Sánchez）也向人民黨喊話，呼籲「團結」與「責任」。

在野黨批評當局未考慮到夜間熄燈將對觀光產業及經濟層面造成影響，也抨擊此政策缺乏監督與制裁的單位。

面對批評，西班牙生態轉型與人口挑戰部長黎貝拉（Teresa Ribera）表示，節能政策應保持彈性，目的本不在「制裁」而在於「引導」，她相信任何負責任的地方政府都會確實執行法規。（編輯：郭中翰）1110811

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