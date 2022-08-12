解放軍對台軍演 海地籲國際社會盡全力避免危機

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（中央社太子港11日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍在台灣周邊實彈演習，台灣邦交國海地對中國軍演的決定深表憂心，呼籲國際社會盡一切所能避免這個區域發生危機。

「加勒比海國家週刊」（Caribbean National Weekly）今天報導，加勒比海共同體（CARICOM）成員國海地表示，由於中華人民共和國武裝部隊實施前所未見的軍演，使得台海近期趨於緊張，海地對此深感憂心。

海地表示，「實際動武的威脅助長緊張情勢，具有潛在危險性，並危及台海和整個印太地區的和平與安全」，海地向來認為北京與台灣的爭議必須透過「雙方坦承且公開的對話，並依據國際法的規定和聯合國憲章的原則」來解決。

海地表示：「這個世界已受無數挑戰困擾，國際社會必須盡一切所能來避免東南亞發生危機。」

台灣另一個邦交國聖文森及格瑞那丁的總理龔薩福（Ralph E.Gonsalves）正在台灣訪問，11日他拜訪行政院長蘇貞昌。

龔薩福致詞時說，聖文森正與台灣其他邦交國起草聲明，將譴責中華人民共和國不合理、不成比例及完全錯誤的行徑，「中共對台灣的威脅是不能被接受的」。（譯者：楊昭彥）1110812