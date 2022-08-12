札波羅熱核電廠再遭砲擊 UN秘書長籲設非軍事區

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（中央社紐約聯合國總部11日綜合外電報導）聯合國（UN）秘書長古特瑞斯今天呼籲停止在烏克蘭札波羅熱核電廠周邊的軍事活動。同日烏克蘭與俄羅斯互控再度砲擊核電廠，聯合國安理會召開會議討論當地局勢。

路透社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，3月便占領札波羅熱（Zaporizhzhia）這座歐洲最大核電廠，但目前仍由烏克蘭技術人員負責運作。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，這個區域今天被擊中5次，包括放射性物質儲存處附近。俄國國防部也發布聲明，指控烏方砲擊毀損一座熱電廠，以及部分反應爐冷卻系統。

古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲撤離軍事人員和裝備，並停止進一步部署。他要求俄烏雙方不要鎖定該設施或周邊地區。

古特瑞斯在聲明中表示：「這個設施不應被用於任何軍事行動，相反地，必須緊急在技術層面同意劃設非軍事安全範圍，以確保這個區域的安全。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄國利用核電廠「來威脅全世界」。

他在夜間視訊演說中表示：「唯有俄國人完全撤離札波羅熱核電廠，讓烏克蘭重新控制周邊局勢，才能保證全歐洲的核能安全恢復。」

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美國主管武器管制暨國際安全事務的國務次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）今天告訴聯合國安全理事會（Security Council），美國支持在核電廠周邊設非軍事區。她還說，讓國際原子能總署（IAEA）訪視當地的計畫「不能再等下去了」。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）今天在俄國要求下，對安理會15國簡報。葛羅西說，他已準備好率團前去札波羅熱，呼籲俄烏兩國配合，讓檢查人員盡快成行。（譯者：楊昭彥）1110812