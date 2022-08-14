歐洲今年野火肆虐面積近66萬公頃 創歷年同期紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎14日綜合外電報導）根據歐洲聯盟的衛星觀測機構，歐洲地區1月以來已有近66萬公頃土地慘遭野火蹂躪，猛暑可能還沒結束，但2022年已創紀錄。

法新社報導，地中海國家雖通常是歐洲發生野火的主要國家，但今年其他國家爆發的野火火勢也同樣嚴重。

歐盟許多國家今年的野火迫使民眾逃離家園，不少建物和森林遭大火吞噬，像是奧地利、克羅埃西亞、法國、希臘、葡萄牙和西班牙。

根據歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System），今年到目前為止約65萬9541公頃土地遭野火蹂躪，創下2006年開始有紀錄以來每年同一時期的紀錄。

歐洲森林火災資訊系統使用歐洲聯盟哥白尼大氣監控機構（EU's Copernicus Atmosphere Monitoring Service ，CAMS）的衛星數據。

歐洲聯盟哥白尼大氣監控機構12日表示，今年西南歐的野火活動改寫紀錄，並警告西歐一大部分地區現在處於「極端火災危險」。

歐洲森林火災資訊系統協調專員聖米格爾（Jesus San-Miguel）指出：「2022年（至今）已創紀錄，（全年則）僅低於2017年。」2017年截至8月13日，總計有42萬913公頃遭野火肆虐，當年年底擴大至98萬8087公頃。

聖米格爾說：「今年乾旱和高溫情況衝擊全歐洲，區域整體情況令人憂心，況且我們還處於野火季中。」

聖米格爾還說，自2010年以來，歐洲中部和北部有發生越來越多野火的趨勢，「境內通常沒經歷過野火的國家」也傳出野火。

「歐洲地區的野火季主要發生在地中海國家，除了某些年，像是今年，中部和北部地區也傳出野火。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110814