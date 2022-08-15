日本2名閣員參拜靖國神社 首相奉納祭祀費

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）適逢8月15日二次大戰結束日屆滿77週年的今天，日本又有兩位閣員前往靖國神社參拜。日本首相岸田文雄雖未前往靖國神社參拜，但透過代理人奉納祭祀費。

日本時事社報導，經濟安全保障大臣高市早苗及復興大臣秋葉賢也今天上午前往位於東京九段北的靖國神社參拜。分別以「國務大臣 高市早苗」、「秋葉賢也」的名義登記。高市以私費奉納玉串料（祭祀費）。

高市在參拜後對媒體說：「我祈祝遺族健康，今年發生了烏克蘭的事，我祈禱不要再有人因戰爭而罹難。」她還說，自己是對因國策殉職的人士表達感謝之意。秋葉對媒體表示，自己的祖父就是在二戰中罹難的，今天前來參拜，是對為祖國喪失寶貴性命的英烈靈魂表達尊崇、哀悼之意。

執政黨自由民主黨的政務調查會長（自民黨政調會長）萩生田光一今天前往靖國神社參拜。之後他對媒體說：「我對在上一場大戰（二次世界大戰）犧牲寶貴生命的先人之靈謹致上哀悼之意。」

首相岸田文雄今天未前往靖國神社參拜，而是透過代理人，以自民黨總裁（黨主席）身份以私費奉納祭祀費。

日本跨黨派國會議員組成的「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」（會長為參議院議長尾辻秀久）日前決定今年8月15日不集體前往靖國神社參拜。這主要是考慮到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大。

岸田內閣8月10日改組後，8月13日經濟產業大臣西村康稔前往靖國神社參拜。岸田內閣去年執政後，去年靖國神社秋祭、今年春祭，首相與所有閣僚都沒前往參拜。

中國外交部網站昨天刊載新聞司副司長汪文斌發表的談話指出，日本內閣成員參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，再次反映出日本政府對待歷史問題的錯誤態度。中方已向日方提出嚴正交涉。（編輯：高照芬）1110815