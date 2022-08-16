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假推文冒充岸信夫批烏克蘭 俄駐英大使館推播

2022/8/16 18:32
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）網路上有人冒充日本前防衛大臣岸信夫在推特（Twitter）上暗指烏克蘭攻擊札波羅熱核電廠的推文與截圖。對此，岸信夫澄清說推文是假的，要求更正；但俄駐英大使館竟推播這 則貼文。

日本共同社報導，網路上有人冒充現任首相輔佐官岸信夫寫推文譴責烏克蘭，暗示烏克蘭攻擊烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

對此，岸信夫在推特表示：「根本沒有網傳的那則我的推文，那是捏造的，請更正」。岸信夫要求更正，但俄羅斯駐英大使館介紹此推文並推播。

札波羅熱核電廠接連遭到攻擊，俄羅斯和烏克蘭互指是對方發動攻擊。

捏造的推文寫道：「世界正瀕臨核災危機」、「烏克蘭的飛彈不該在札波羅熱核電廠的上空爆炸，不要重現美國的犯罪行為。」俄羅斯駐英大使館推特官方帳號引用這則捏造的推文與截圖並介紹岸信夫的發言。

推文附上的截圖左邊有札波羅熱核電廠的照片；右邊有景象殘破的照片，下方以英文寫著「廣島遭原子彈攻擊後」。

不過，眼尖的人士指出，其實那不是廣島，而是長崎的山王神社遭原子彈攻擊後的景象。（編輯：陳惠珍）1110816

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