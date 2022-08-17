曾為教宗熱門人選 加拿大樞機主教魏雷遭控性侵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

現任加拿大樞機主教魏雷（中）被控涉嫌在2008至2010年擔任魁北克大主教期間性侵1名女實習生。圖為2013年魏雷在梵蒂岡參加會議。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社蒙特婁16日綜合外電報導）法庭文件顯示，受害人提出集體訴訟，控告魁北克教區80多名神職人員性侵，控告的對象包括現任加拿大樞機主教魏雷（Marc Ouellet），他一度是羅馬天主教教宗的熱門人選。

法新社報導，目前在教廷擔任主教部部長的魏雷，被控涉嫌在2008至2010年擔任魁北克大主教期間性侵1名女實習生。

教宗方濟各（Pope Francis）數週前才來到加拿大，為當年原住民兒童在天主教寄宿學校遭虐待道歉。

現年78歲的魏雷在上次教宗選舉會議被視為熱門人選之一，但後來是由方濟各出線擔任教宗。

法新社記者今天聯繫時，魁北克教區發聲明說「有注意到針對樞機主教魏雷的相關指控」，但沒有進一步評論。梵蒂岡目前也沒有回應法新社記者詢問。

1940年至今，共有101人宣稱遭到魁北克教區神職人員和教堂工作人員性侵，遭到指控的人多達88人，其中包括魏雷。這起訴訟5月獲准以集體訴訟程序的方式繼續進行。

魏雷的原告F宣稱多次遭這位樞機主教性侵，除了親吻，還「用力」按摩她的肩膀，有一次他的手沿著她的背部滑到她的臀部。

根據法庭文件，這名女子說自己有一種「被追求」的感覺。當她試圖提出這個問題時，被告知她並不是唯一對魏雷有這種「困擾」的女性。

有人建議F寫信給教宗，之後她得知教宗已指定一人調查魏雷。她並未獲知調查結論。

魏雷迄今都未面臨刑事指控。

2月間，魏雷在梵蒂岡舉行一場研討會，在包括教宗在內的聽眾面前為「失格」的神職人員以及天主教神職人員掩蓋性虐兒童的行為道歉。

他當時表示，這場研討會是表達遺憾並請求受害者原諒的機會，因為受害者的生活被遭到隱瞞或輕放以保護體制和加害者的「虐待和犯罪行為摧毀」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110817