巴勒斯坦領袖引納粹屠殺批以色列 德總理表厭惡

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（中央社柏林17日綜合外電報導）針對巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯在柏林記者會上，將以色列對待巴人與納粹大屠殺相比，德國總理蕭茲今天表示「厭惡」。阿巴斯的說法已在德國及以色列掀起越來越大的抨擊聲浪。

法新社報導，87歲的阿巴斯（Mahmud Abbas）昨天與蕭茲（Olaf Scholz）召開聯合記者會時，有記者提及1972年慕尼黑夏季奧運期間巴勒斯坦槍手挾持以色列運動員和教練人質、造成11名人質遭到殺害的事件，問他是否會為那些槍手道歉。

阿巴斯並未直接回答問題，而是把這起事件比擬巴勒斯坦境內的情況，他並指控以色列自1947年以來對巴勒斯坦人進行過「50次屠殺，50次納粹大屠殺（Holocaust）」。

蕭茲今天在推特（Twitter）寫道：「巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯令人震驚的言論令我厭惡。尤其對我們德國人而言，任何將納粹大屠殺的獨一性相對化的行為，都是不可容忍且不可接受的。我譴責任何試圖否認納粹大屠殺罪行的行為。」

不過，蕭茲也由於未在記者會上立即譴責阿巴斯的言論，而同樣遭到批評。這場記者會在阿巴斯發言後便結束。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）寫道：「我們會希望（蕭茲的）澄清能夠更即刻出現。」

國際奧斯威辛委員會（International Auschwitz Committee）執行副總裁霍布納（Christoph Heubner）也表示，「德國方面對於阿巴斯的挑釁並無準備，讓他對納粹大屠殺的言論在記者會上一直未受到挑戰」，令人「吃驚與不安」。

相較之下，當阿巴斯在記者會上用南非「種族隔離」（apartheid）一詞形容以色列如何對待巴勒斯坦人時，蕭茲當場就予以反駁。

蕭茲當時直接回應表示，他想「說清楚自己不會用種族隔離一字」，他也「不認為用這個詞來形容這種情況是正確的」。

阿巴斯的言論在以色列引發一波譴責聲浪。以色列總理拉皮德（Yair Lapid）在推特寫道：「阿巴斯站在德國的土地上指控以色列犯下『50次納粹大屠殺』，這不僅是一記道德恥辱，也是一個醜惡的謊言。」

拉皮德還說：「有600萬猶太人在納粹大屠殺中被謀殺，包括150萬名猶太兒童。歷史將永遠不會原諒他。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110817