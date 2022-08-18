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美調查國會大廈遇襲案 彭斯：考慮出席作證

2022/8/18 11:55
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）前美國副總統彭斯（Mike Pence）今天表示，有關聯邦眾議院特別委員會調查2021年1月6日國會大廈攻擊事件，若他接到特委會邀請，他會考慮出席作證。

路透社報導，彭斯的助理6月告訴調查委員會，前總統川普向時任副總統彭斯施壓，要求推翻2020年川普敗選結果。

2021年1月6日彭斯與議員們在國會確認拜登當選總統結果，當天發生川普支持者攻占國會大廈的暴動事件。彭斯曾表示，他認為川普誤以為副總統有權推翻大選結果。

川普一再否認有不當行為。

彭斯一位高階幕僚曾向國會調查委員會作證；此外，彭斯擔任副總統時的幕僚長蕭特（Marc Short）也在聯邦大陪審團調查這起攻擊事件時作證；不過，調查委員會尚未公開邀請彭斯作證。

彭斯今天在新罕布什爾州的活動上表示，他對於任何作證邀請，會給予「適當的考慮」。

調查1月6日事件的特別委員會發言人今天未立即回應置評。但委員會成員6月曾表示，他們正考慮是否強迫彭斯作證。

彭斯今天說：「傳喚副總統赴國會作證，這將是史無前例的。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110818

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