俄羅斯汽車爆炸事件 蒲亭大腦愛女命喪黃泉

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，俄國總統蒲亭親密盟友杜金的女兒達利亞昨晚在開車回家的路上，座車於莫斯科附近爆炸起火，她也因此喪命。

BBC表示，達利亞（Darya Dugina）的父親杜金（Alexander Dugin），是俄羅斯著名的極端民族主義論者，咸信他與蒲亭（Vladimir Putin）關係十分密切，被稱為「蒲亭大腦」（Putin's brain），據悉他才是這次襲擊的預設目標。

俄羅斯媒體「112」報導，杜金父女原本在參加活動後，回程打算一起乘坐今晚事故現場那輛車，但杜金臨時決定和女兒各自離開。

Telegram上未經證實的影片似乎可見，當救難人員抵達事故現場時，杜金驚訝地看著燒到只剩殘骸的車輛。

BBC無法獨立核實這段影片的真偽。

執法單位向塔斯社（Tass）證實，有一輛運動休旅車（SUV）在莫斯科附近的村落發生爆炸，一名女性駕駛因此喪命，但未提供更多的細節。

截至目前為止，俄羅斯當局還未發表任何官方評論。

杜金並未在俄羅斯政府中任職，但他和蒲亭關係密切，因此被人稱作「蒲亭身邊的妖僧拉斯蒲亭（Rasputin，沙皇尼古拉二世身邊的神棍）。」

達利亞本人則是著名記者，曾公開支持俄羅斯入侵烏克蘭。

今年稍早，她被英、美兩國的有關當局制裁，他們指控這名30歲的女性，在網路上散佈與俄羅斯侵略烏克蘭相關的「假消息」。

杜金因涉嫌參與俄羅斯併吞克里米亞（Crimea），於2015年遭到美國制裁。

多年來，杜金一直呼籲俄羅斯在全球舞台上，更積極地表達自己的立場，他也支持俄羅斯在烏克蘭的「特殊軍事行動」。（譯者：李晉緯/核稿：楊明暐）1110821