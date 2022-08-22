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曾因飛馬間諜軟體掀波 以色列NSO集團CEO將下台

2022/8/22 13:31
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（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）製作間諜軟體「飛馬」（Pegasus）在全球引發爭議的以色列NSO集團今天表示，執行長將離開職位，作為公司重組的一環。

這間債台高築的私人公司也說，將把銷售重點放在北大西洋公約組織（NATO）的成員國。

去年7月跨國記者調查揭露NSO把天馬間諜軟體販售給多國政府，用以對付人權人士、政治人物和記者等。

發言人表示：「NSO集團今天宣布，公司將重組，執行長胡里歐（Shalev Hulio）將下台。」

發言人補充說，營運長蕭哈特（Yaron Shohat）現在將「掌舵」並管理重組過程，重組「將檢視業務各層面，包括精簡營運，以確保NSO仍是全球頂尖的高科技網路情報公司，重點放在北約成員國」。

天馬間諜軟體可用於駭入手機並擷取資料，亦可啟動相機或麥克風。

但NSO集團表示，「天馬」僅出售給政府機構針對犯罪分子和恐怖分子，且銷售需要以色列政府批准。

NSO因爆發醜聞而遭美國封殺，但在此之前，這家公司即已陷入債務危機。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110822

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